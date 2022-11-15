فريق الجهد الحكومي: مناطق جديدة ستشملها الخدمات في جانبي الكرخ والرصافة

2022/11/15 | 20:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد عضو فريق الجهد الحكومي والهندسي الاستشاري الفني لمكتب رئيس الوزراء ضياء الدين ناظم، اليوم الثلاثاء، أن مناطق جديدة في جانبي الكرخ والرصافة ستشمل بحملة تقديم الخدمات، فيما أوضح تفاصيل الحملة الجارية في منطقة الدوانم وعمليات تأهيل المدارس.

وقال ناظم، للوكالة الرسمية إن “خطة فريق الجهد الوطني والخدمي شملت عدة مناطق بالعاصمة من بينها منطقة الدوانم التابعة لبلدية الشعلة، اذ يتضمن العمل فتح الشوارع الرئيسة والفرعية وفرشها بمادة السبيس وتهيئتها للإكساء”، مبيناً أن “هذا العمل يتزامن مع تنظيم المجاري في الأحياء ومد أرصفة في الشارع الرئيس وفتحات لتصريف مياه الامطار”.

وأكد أن “من اولويات عمل الفريق تقديم الخدمات في هذه المنطقة التي تتمثل كذلك بفتح الشوارع وتنظيم المجاري وتقوية تدفق الماء الصافي للمنازل، كما سيتم ادخال المدارس الموجودة ضمن خطة الترميم”.

وأشار ناظم إلى، أن “جهدا من وزارتي الكهرباء والتربية مرافق لفريق الجهد الوطني والخدمي لمتابعة المدارس التي تحتاج إلى ترميم ومقاعد للطلاب والمراكز الصحية التي تحتاج الى ادوية وعجلات اسعاف والخدمات الصحية”.

وتابع أنه “في حال استحداث مدارس سنقوم باجراء معاملة بين أمانة بغداد ووزارة التربية لتخصيص قطعة ارض”، مشيراً الى أن “الخطة القادمة ستتضمن انشاء مدارس في المناطق التي لا تتواجد فيها”.

ولفت إلى أن “جهد فريق الجهد الخدمي والهندسي يتضمن الدخول في جميع المناطق وحسب توجيهات رئيس الوزراء التي أكدت شمول جميع المناطق المحرومة من الخدمات بالحملة،” مؤكداً أن “مناطق جديدة في جانبي الكرخ والرصافة ستشمل في الحملة لاحقاً”.

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