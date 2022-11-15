2022/11/15 | 20:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء 11/15/2022، عن رصد تلاعب وإهمال وتحقيق منفعة...

ظهرت المقالة حالات تلاعب واهمال وتحقيق منافع خاصة في دوائر النجف أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حالات تلاعب واهمال وتحقيق منافع خاصة في دوائر النجف) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حالات تلاعب واهمال وتحقيق منافع خاصة في دوائر النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).