2022/11/15 | 20:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: قال رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، الثلاثاء 11/15/2022، انه يتابع شخصياً...

ظهرت المقالة السوداني: اتابع شخصياً التحقيقات بشأن سرقة أموال الأمانات الضريبية والجمركية أولاً على المسلة.

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