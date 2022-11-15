رئيس الجمهورية وبارزاني يؤكدان على ضرورة حسم المسائل العالقة بين المركز والإقليم

2022/11/15 | 20:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني يؤكدان على ضرورة حسم المسائل العالقة بين المركز والإقليم عبر الحوار ووفقاً للدستور والقانون التقى رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء 15 تشرين الثاني 2022 في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد مسعود بارزاني.وتناول اللقاء بحث التطورات العامة في البلاد إلى […]

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