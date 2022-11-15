البيشمركة تحدد المناطق التي يهددها التنظيم

2022/11/15 | 20:41 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد نائب رئيس أركان البيشمركة اللواء قارمان كمال، اليوم الثلاثاء، أن تنظيم داعش مايزال يشكل تهديدا حقيقيا في عدة مناطق.

وقال كمال في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "تنظيم داعش مايزال يشكل تهديدا أمنيا في مناطق جنوب كركوك وجبل مخمور ومناطق قراجوغ، وأطراف الدبس، وأطراف خانقين وجلولاء".

وأضاف أن "الحل الوحيد لإنهاء مخاطر تهديدات تنظيم داعش الإرهابي، هي بإنشاء غرف التنسيق المشتركة، وعودة البيشمركة لتلك المناطق، والانتشار العسكري المشترك مع الجيش".

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