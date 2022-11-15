2022/11/15 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغبة الطيب بزيارة العراق ولقاء السيستاني تحدث صدى واسعاً لدى الأوساط الإسلامية علماء دين: نداء شيخ الأزهر لحوار المذاهب يعزّز تلاحم الأمة ووحدتها بغداد – قصي منذر عد مجلس الرباط المحمدي ، نداء شيخ الازهر الشريف احمد الطيب للحوار بين الطائفتين السنة والشيعة ،سيسهم في تعزيز تلاحم ووحدة الامة الاسلامية التي بحاجة الى مثل هذه […]

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