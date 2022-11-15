2022/11/15 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراقيون يحيون يوم بغداد وسط دعوة للإهتمام بالخدمات السوداني يجدّد إلتزامه إعادة ألق دار السلام ومكانتها بغداد – ندى شوكت احيى العراقيون امس ، يوم بغداد بتجديد الدعوة الى الحكومة الاهتمام بالخدمات واعادة تعبيد الطرق وتأثيث الساحات عبر حملة اعمار كبرى تعيد للعاصمة رونقها بعد اعوام من تسويف المشاريع المهمة التي تنهي حالة الفوضى والزخم […]

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