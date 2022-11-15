2022/11/15 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصطدام حفّارة بمجَّسر الأمانة يتسبب بزخم مروري في بغداد بغداد – ابتهال العربي تسبب حادث اصطدام حفارة بوكلن بمجسر الامانة ،زخما في حركة السير ،اقتضى تدخل رجال المرور وعمليات بغداد لفك الاختناقات التي توقع استمرارها لايام عدة.وقال مواطنون لـ (الزمان) امس ان (حادث الاصطدام تسبب بزخم مروري كبير ،حيث اضطر الموظفون واصحاب الاعمال اليومية […]

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