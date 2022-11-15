توب 5: نفقات حكومات أجنبية بعضها خليجية في فندق ترامب.. وعلاء عبدالفتاح ينهي إضرابه

2022/11/15 | 20:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إنهاء الناشط المصري علاء عبدالفتاح إضرابه عن الطعام إلى طرح كرة أذهل مارادونا بها العالم للبيع في مزاد...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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