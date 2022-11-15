2022/11/15 | 21:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت إسرائيل على لسان رئيس وزرائها، الثلاثاء، خضوع جنودها للاستجواب من جانب مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي بعد تقرير عن فتح "أف بي آي" تحقيقا في مقتل شيرين أبو عاقلة أثناء عملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة في مايو.

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