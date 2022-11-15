النزاهة: رصد تلاعب وإهمال وتحقيق منفعة خاصة على حساب الدولة بالنجف

2022/11/15 | 21:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد حالات تواطؤ بين مُوظَّفين.

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