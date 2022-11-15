2022/11/15 | 21:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: تحولت مناصب رئاسة الهيئات المستقلة في الدولة العراقية، الى محور صراع...

ظهرت المقالة السنة والكرد يتهمون الشيعة بالاستحواذ على الهيئات..والتسييس يخطف استقلاليتها أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السنة والكرد يتهمون الشيعة بالاستحواذ على الهيئات..والتسييس يخطف استقلاليتها) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السنة والكرد يتهمون الشيعة بالاستحواذ على الهيئات..والتسييس يخطف استقلاليتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).