2022/11/15 | 21:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء 11/15/2022، عن مناقشة تطبيق...

ظهرت المقالة التعليم تناقش تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تناقش تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تناقش تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).