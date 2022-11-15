2022/11/15 | 21:33 - المصدر: السومرية نيوز
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اعلنت الشؤون الداخلية في شرطة الطاقة، اليوم الثلاثاء، ضبط أنابيب نفط مسروقة في النجف.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ضبط انابيب نفطية مسروقة في النجف ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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