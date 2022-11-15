(بغداد اليوم) تنفرد بنشر صورة الموقوف الباكستاني الهارب من سجن الرميلة

2022/11/15 | 21:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

حصلت (بغداد اليوم) على صورة الموقوف الباكستاني الذي هرب من سجن مركز الرميلة بقضاء الزبير غرب البصرة.

هذا وافاد مصدر امني، في وقت سابق، بهروب موقوف باكستاني الجنسية أثناء ترحيله من المحكمة إلى التوقيف في محافظة البصرة.وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "موقوفا باكستاني الجنسية تمكن من الهروب من سيارة الشرطة أثناء ترحيله من المحكمة إلى التوقيف في أحد مراكز الشرطة في قضاء الزبير غربي محافظة البصرة".

وأضاف ان الموقوف الباكستاني متهم وفق المادة 41 إقامة، وتجري حالياً عمليات بحث عنه من قبل قوات الشرطة في قضاء الزبير والمناطق القريبة منها".

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