وزارة التربية تعادل شهادات خريجي الكلية التربوية المفتوحة

2022/11/15 | 21:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، انها قررت معادلة شهادات خريجي الكلية التربوية المفتوحة وتؤكد اهتمامها البالغ بضمان مستقبلهم العلمي والمهني.

وذكر بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم): "ضمن الاهتمام الذي يوليه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري بالكلية التربوية المفتوحة ومخرجاتها كونها الصرح الأكاديمي المميز ، وبجهود كبيرة ومتابعة مستمرة من قبل عميد الكلية الاستاذ المساعد الدكتور أنيس المشهداني، أصدرت وزارة التربية الأمر الوزاري المرقم 649 في 9/ 11 / 2022 والمتضمن معادلة شهادات خريجي الكلية التربوية المفتوحة بحسب قانون أسس تعادل الشهادات رقم ( 20) لسنة 2020".

وبين المكتب الاعلامي للوزارة، أن هذا الاجراء يعد الأول في تأريخ الكلية منذ تأسيسها، وهو يشكل نقلة نوعية في مسيرة الدارسين في الكلية بعد جهود كبيرة تكللت أخيرا بهذا الأمر الوزاري المهم ، الذي أكد اهتمام الوزارة متمثلة بمعالي الوزير بالكلية والسعي للنهوض بواقعها نحو الأفضل خدمة للمسيرة التربوية ولا سيما أن الكلية ترفد المدارس بطاقات علمية يكتسبها الطلبة الدارسون فيها على مدى أربع سنوات في مختلف التخصصات.

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