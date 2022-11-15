زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب محافظة هرمزكان جنوبي إيران

2022/11/15 | 21:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

تعرضت مدينة "فين" بمحافظة هرمزكان (جنوب البلاد)، الى زلزال اليوم، بلغت شدته 4.2 دجات على مقياس ريختر.وذكر مركز رصد احداث الزلزال الوطني بجامعة طهران، ان زلزال هرمزكان حدث عند الساعة السادسة و32 دقيقة و35 ثانية من مساء اليوم الثلاثاء. ورود في هذا التقرير ايضا، ان مركز الزلزال بقوة 4.2 ريختر في مدينة فين اليوم، تحدّد عند التقاء خطي العرض الشمالي 27.56 ووالطول الشرقي56.11 درجة، وفي عمق 18 كم عن سطح الارض.

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