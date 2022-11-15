2022/11/15 | 21:40 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بـ 5 عمال ومولدة كهرباء صغيرة .. محاولات لترميم جسر الأمانة في بغداد بعد اصطدام حفارة به | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ZFhBJ-5brrk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بـ 5 عمال ومولدة كهرباء صغيرة .. محاولات لترميم جسر الأمانة في بغداد بعد اصطدام حفارة به | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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