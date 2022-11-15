2022/11/15 | 21:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 401dR0VCrOs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غازي فيصل : تكرار ايران بقصفها اراضي إقليم كردستان يمثل تهديداً للامن القومي العراقي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. غازي فيصل : تكرار ايران بقصفها اراضي إقليم كردستان يمثل تهديداً للامن القومي العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).