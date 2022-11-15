2022/11/15 | 21:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط أنابيب نفط مسروقة والقبض على بعض المشتبه بهم.وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه “بعد ورود معلومات حول وجود حالة سرقة لأنابيب نفطية عائدة الى إحدى الشركات النفطية، تم تشكيل مفرزة من ضباط ومنتسبي المديرية في نفط الوسط لغرض ضبط المواد […]

ظهرت المقالة شرطة الطاقة تضبط أنابيب نفط مسروقة وتقبض على المشتبه بهم أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة الطاقة تضبط أنابيب نفط مسروقة وتقبض على المشتبه بهم) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة الطاقة تضبط أنابيب نفط مسروقة وتقبض على المشتبه بهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).