2022/11/15 | 21:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، إن إسرائيل لن تسمح لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بالتحقيق مع جنوده بشأن مقتل الصحفية الفلسطينية - الأمريكية شيرين أبوعاقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شيرين أبوعاقلة.. إسرائيل: لن نسمح لـ"FBI" أو أي دولة حتى لو كانت صديقة بالتحقيق مع جنودنا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شيرين أبوعاقلة.. إسرائيل: لن نسمح لـ"FBI" أو أي دولة حتى لو كانت صديقة بالتحقيق مع جنودنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).