2022/11/15 | 21:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني استنكرت الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، القصف الايراني على الأراضي العراقية في إقليم كردستان، مؤكدة دعمها لكافة إجراءات الحكومة العراقية.وقال المتحدث باسم الجامعة جمال رشدي في بيان تلقاه/ المرمز الخبري الوطني/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد القصف الايراني على الأراضي العراقية..



الجامعة العربية تؤكد دعهما لكافة إجراءات الحكومة المركز الخبري الوطني.

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