2022/11/15 | 22:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت وزارة التربية ، الثلاثاء، معادلة شهادات خريجي الكلية التربوية المفتوحة ، مؤكدة اهتمامها البالغ بضمان مستقبلهم العلمي والمهني.

وقالت الوزارة في بيان ” أصدرت وزارة التربية الأمر الوزاري المرقم ٦٤٨ في ٩/ ١١ / ٢٠٢٢ والمتضمن معادلة شهادات خريجي الكلية التربوية المفتوحة بحسب قانون أسس تعادل الشهادات رقم ( ٢٠) لسنة ٢٠٢٠”.

وبينت ، أن “هذا الاجراء يعد الأول في تأريخ الكلية منذ تأسيسها، وهو يشكل نقلة نوعية في مسيرة الدارسين في الكلية بعد جهود كبيرة تكللت أخيرا بهذا الأمر الوزاري المهم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. التربية تعادل شهادات خريجي الكلية التربوية المفتوحة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. التربية تعادل شهادات خريجي الكلية التربوية المفتوحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).