الكشف عن تكلفة اصلاح قطاع الطاقة في العراق

2022/11/15 | 22:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمةكشفت شبكة ريفاينتف البريطانية الامريكية عن تكلفة اصلاح قطاع الطاقة الكلية في العراق والسبل اللازم اتخاذها من قبل الحكومة لمعالجة ازمة الطاقة المتوقع ان تصيب العراق خلال السنوات المقبلة.وبينت الشبكة بحسب تقرير نشرته في الخامس عشر من نوفمبر الحالي وترجمته (بغداد اليوم)، ان الحاجة المتوقعة للعراق ستصل الى 62 غيغا واط بحلول عام 2030 لتغطية الحاجة المحلية، مشيرة الى ان استخدام العراق للوسائل التقليدية في انتاج الطاقة ستصل الى تكاليف مرتفعة جدا. الشبكة أوردت تصريحات لرئيس هيئة السيطرة على المواد المشعة السابق كمال لطيف، اكد خلالها "ان العراق يمكن له ان يقوم بوضع حل نهائي لمشكلة الطاقة من خلال انشاء شبكة طاقة كهربائية تعتمد على المفاعلات النووية". وأوضح "تكلفة انشاء مفاعلات نووية قادرة على سد حاجة العراق المحلية من الطاقة ستصل الى أربعين مليار دولار"، والتي وصفتها الشبكة بانها ادنى من تكلفة انتاج الطاقة بالطرق التقليدية. الخبير اكد أيضا ان العراق يمكن ان ينشا محطات طاقة نووية تغطي على الأقل 10 غيغا واط من حاجة العراق، بالإضافة الى محطات لانتاج الطاقة المتجددة، الامر الذي سيوفر للبلاد احتياجات الطاقة بشكل كلي، على حد وصفه.

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