2022/11/15 | 22:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمطار غزيرة في الرطبة بمحافظة الأنبار (فيديو)

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