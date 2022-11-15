إخماد حريق في صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي

2022/11/15 | 22:21 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الأنباء العراقية اليوم الثلاثاء، 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن فرق الدفاع المدني أخمدت حريقاً في مقهى داخل صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي.وأضافت أن الرحلات لم تتأثر بالحريق وأن السلطات تسعف ثلاثة عمال أصيبوا باختناق نتيجة كثافة الدخان.

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