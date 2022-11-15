بعد عقدين من عودة العلاقات الشاملة بين الجارين.. ما حال التبادل التجاري بين العراق وإيران؟

2022/11/15 | 22:44 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور عقدين على استئناف العلاقات الشاملة بين طهران وبغداد، لم يرتق التبادل التجاري بين البلدين إلى المستوى المنشود، وفق مراقبين إيرانيين.

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