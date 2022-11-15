2022/11/15 | 22:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفاد مسؤول استخباراتي أميركي،اليوم الثلاثاء، بمقتل شخصين جراء سقوط صواريخ روسية في بولندا.وذكرت وكالة أسوشيتد برس نقلاً عن مسؤول استخباراتي أميركي وتابعه/ المركز الخبري الوطني/ ” مقتل شخصين من جراء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل شخصين جراء سقوط صواريخ روسية في بولندا المركز الخبري الوطني.

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