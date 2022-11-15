2022/11/15 | 22:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، ضرورة دفع مستحقات الفلاحين المترتبة على وزارة التجارة ورفع تسعيرة المحاصيل كخطوة تشجيعية لهم.وقال السيد الحكيم في بيان تلقاه/ المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال لقائه وزير التجارة ..الحكيم يؤكد على ضرورة دفع مستحقات الفلاحين المركز الخبري الوطني.

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