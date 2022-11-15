الانتخابات النصفية.. رقم قياسي لحكام الولايات من النساء 

2022/11/15 | 22:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدت نتائج الانتخابات النصفية إلى تولي أكبر عدد من النساء أعلى منصب مسؤول منتخب في ولاياتهن في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

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