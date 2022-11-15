2022/11/15 | 22:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: صرحت وزارة الدفاع الأمريكية، الثلاثاء 11/15/2022، بأنه لا يوجد معلومات مؤكدة...

ظهرت المقالة البنتاغون: لا معلومات مؤكدة عن سقوط صواريخ روسية في بولندا أولاً على المسلة.

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