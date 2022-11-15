2022/11/15 | 23:35 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لماذا تتهرب الحكومة عند ذكر المغيبين في السجون العراقية ؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7NiEHvPK7Qg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لماذا تتهرب الحكومة عند ذكر المغيبين في السجون العراقية ؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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