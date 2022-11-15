2022/11/15 | 23:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إنه " من غير الممكن تأكيد التقارير الواردة من بولندا"، والمتعلقة بصواريخ روسية "عبرت إلى بولندا" العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو".. واشنطن تعلق على أنباء سقوط صواريخ روسية في بولندا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو".. واشنطن تعلق على أنباء سقوط صواريخ روسية في بولندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).