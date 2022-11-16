بعد سقوط قذائف في بولندا.. متحدث باسم البنتاغون: سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو

2022/11/15 | 23:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، الجنرال بات رايدر، إنهم سيقومون بالدفاع "عن كل شبر من أراضي الناتو"، مؤكدًا: "نأخذ دائمًا سلامة وأمن جنودنا أينما كانوا يخدمون على محمل الجد"، وذلك في أعقاب تقارير عن سقوط قذائف في بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا.

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