روسيا‭ ‬تواجه‭ ‬ضغوط‭ ‬قمة‭ ‬العشرين‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬بمائة‭ ‬صاروخ‭ ‬ضد‭ ‬الطاقة‭ ‬الأوكرانية

2022/11/15 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكثر‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬ملايين‭ ‬منزل‭ ‬أوكراني‭ ‬محروم‭ ‬من‭ ‬الكهرباء نوسا‭ ‬دوا‭ (‬اندونيسيا‭) – ‬كييف‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)-‬–‭ ‬موسكو‭ – ‬الزمان‭ ‬ أكدت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬ملايين‭ ‬منزل‭ ‬أوكراني‭ ‬محروم‭ ‬من‭ ‬الكهرباء‭ ‬بعد‭ ‬ضربات‭ ‬روسية‭ ‬جديدة‭ ‬استهدفت‭ ‬شبكة‭ ‬الكهرباء‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬بعد‭ ‬هجمات‭ ‬بمائة‭ ‬صاروخ‭ ‬بحسب‭ ‬الجيش‭ ‬الاوكراني‭ .‬‮ ‬ وقال‭ ‬نائب‭ […]

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