2022/11/15 | 23:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكثر من سبعة ملايين منزل أوكراني محروم من الكهرباء نوسا دوا (اندونيسيا) – كييف – (أ ف ب)-– موسكو – الزمان أكدت الرئاسة الأوكرانية الثلاثاء أن أكثر من سبعة ملايين منزل أوكراني محروم من الكهرباء بعد ضربات روسية جديدة استهدفت شبكة الكهرباء في البلاد بعد هجمات بمائة صاروخ بحسب الجيش الاوكراني . وقال نائب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تواجه ضغوط قمة العشرين لإنهاء الحرب بمائة صاروخ ضد الطاقة الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تواجه ضغوط قمة العشرين لإنهاء الحرب بمائة صاروخ ضد الطاقة الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تواجه ضغوط قمة العشرين لإنهاء الحرب بمائة صاروخ ضد الطاقة الأوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).