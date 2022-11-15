لا‭ ‬يوجد‭ ‬مبلغ‭ ‬مجهول‭ ‬الصرف

2022/11/15 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام لا‭ ‬يوجد‭ ‬مبلغ‭ ‬تصرفه‭ ‬اية‭ ‬حكومة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬أو‭ ‬هيئة‭ ‬تابعة‭ ‬لها‭ ‬أو‭ ‬مسؤول‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬مقيداً‭ ‬ومعلوماً،‭ ‬وانّ‭ ‬الصرف‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬موضعه‭ ‬الصحيح‭ ‬يتحول‭ ‬الى‭ ‬قضية‭ ‬رأي‭ ‬عام‭ ‬تقيل‭ ‬وزراء‭ ‬ومسؤولين‭ ‬بسرعة‭ ‬البرق،‭ ‬ولا‭ ‬أقول‭ ‬سرقة‭ ‬مبالغ‭ ‬او‭ ‬اختلاسات‭ ‬ممنهجة،‭ ‬فذلك‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬سوى‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تتصدر‭ […]

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