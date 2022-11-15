2022/11/15 | 23:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام لا يوجد مبلغ تصرفه اية حكومة في العالم أو هيئة تابعة لها أو مسؤول فيها من دون أن يكون ذلك مقيداً ومعلوماً، وانّ الصرف في غير موضعه الصحيح يتحول الى قضية رأي عام تقيل وزراء ومسؤولين بسرعة البرق، ولا أقول سرقة مبالغ او اختلاسات ممنهجة، فذلك لا يوجد سوى في الدول التي تتصدر […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا يوجد مبلغ مجهول الصرف) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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