جولة‭ ‬آسيوية‭ ‬لولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬خلاف مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮ ‬

2022/11/15 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سوناك‭ ‬وإبن‭ ‬زايد‭ ‬يبحثان‭ ‬مع‭ ‬إبن‭ ‬سلمان‭ ‬الطاقة‭ ‬والأمن الرياض‭ – ‬الزمان‭ ‬ استهل‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬جولة‭ ‬آسيوية‭ ‬متعددة‭ ‬المحطات‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬المملكة‭ ‬الخليجية‭ ‬بأكبر‭ ‬أسواقها‭ ‬النفطية،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تسعى‭ ‬بلاده‭ ‬الى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الاستقلالية‭ ‬عن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وسط‭ ‬خلاف‭ ‬مرير‭ ‬حول‭ ‬إمدادات‭ ‬الخام‭ ‬الأسود‭.‬ والتقى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزارء‭ […]

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