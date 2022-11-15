2022/11/15 | 23:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سوناك وإبن زايد يبحثان مع إبن سلمان الطاقة والأمن الرياض – الزمان استهل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جولة آسيوية متعددة المحطات تهدف الى تعزيز علاقات المملكة الخليجية بأكبر أسواقها النفطية، في وقت تسعى بلاده الى مزيد من الاستقلالية عن الولايات المتحدة وسط خلاف مرير حول إمدادات الخام الأسود. والتقى رئيس الوزارء […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جولة آسيوية لولي العهد السعودي في خضم خلاف مع الولايات المتحدة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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