اقتصادي يوضح بشأن ألـ 800 الف درجة وظيفية الجديدة: مخاطرة كبيرة

2022/11/15 | 23:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر الخبير الاقتصادي صفوان قصي، الثلاثاء، أن إضافة اكثر من 800 الف درجة وظيفية في الموازنة العامة مخاطرة كبيرة، مطالباً بضرورة تفعيل القطاع الخاص والاستثمار من اجل استيعاب هذه الدرجات بصورة إيجابية.

وقال قصي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “اثقال الموازنة العامة بـ 800 الف درجة وظيفية هي بمثابة مخاطرة كبيرة”، مشيرا إلى أن “الحكومة مطالبة باتاحة فرص عمل في القطاع الخاص من خلال الموازنة الاستثمارية”.

وتابع، أن “اتاحة الفرص للعاطلين عن العمل في القطاع الخاص سيساهم في تقليل الاعتماد على واردات النفط في تمويل الرواتب”، لافتا إلى انه “من الصعب الاعتماد على تمويل رواتب أربعة ملايين موظف من واردات النفط”.

وأضاف، ان “إعادة العمل في معامل ومصانع الوزارات المتوقفة حاليا ستفضي بتطوير قدرات العاملين في هذه المصانع مما ستوفر فرص العمل للعاطلين؛ وستعود على الحكومة بمردود مالي كبير”.

وأشار إلى أن “تحسين جودة العمل في المعامل والمصانع المتوقفة سيساهم في زيادة الإنتاج وتقليل مصاريفها”.

وبحسب مراقبين للشان ذاته، فأن برنامج الحكومة الجديدة برئاسة السوداني سيعمل على اتاحة فرص العمل والدرجات الوظيفية هي من اولى خطوات النهوض بالواقع الاجتماعي من خلال برنامج اقتصادي سيتم تطبيقه في الفترة المقبلة.

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