2022/11/16 | 00:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، الثلاثاء 11/15/2022.النائب السابق حيدر...

ظهرت المقالة تفاعلات ساعة المسلة: دعوات لالغاء امتيازات النواب والمسؤولين السابقين..



ومافيا متخصصة بالمشتقات النفطية أولاً على المسلة.

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