وزارة الزراعة : الكميات المسوقة من الذرة الصفراء في محافظة كركوك تشهد ارتفاعاَ مستمراَ

2022/11/16 | 00:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بينت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، تصاعد الكميات المسوقة في أغلب محافظات البلاد من محصول الذرة الصفراء ومنها محافظة كركوك.وذكرت الوزارة في بيان وتلقته ايرث نيوز، انه “موقف التسويق لمحصول الذرة الصفراء العروة الخريفية ٢٠٢٢ في محافظة كركوك لغاية تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٣ وكان التسويق للشركة العراقية معمل الحويجة (٣١٤٦.٧٩٠) طن، وضمن مواقع شركة مابين […]

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