2022/11/16 | 00:17 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التخطيط تعقد اجتماعا مع لجنة تطبيق الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/16 | 00:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تعقد اجتماعا مع لجنة تطبيق الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تعقد اجتماعا مع لجنة تطبيق الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).