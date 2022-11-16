حقيقة افتتاح التقديم للعراقيين على الحج

2022/11/16 | 00:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

نفي:تنفي الهيئة العليا للحج والعمرة وجود اي إعلان لتقديم المواطنين على الحج، حيث لم يصدر منها اي خبر او تفاصيل حول الموضوع.

كما ان ما يتم تداوله في المواقع الوهمية والحسابات غير الموثوقة هو عار عن الصحة لذا اقتضى التنويه.

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