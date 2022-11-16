شرطة النجف تعلن اعتقال

2022/11/16 | 00:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة النجف، الثلاثاء، عن اعتقال "أخطر" عصابة سرقة ومخدرات في المحافظة.

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