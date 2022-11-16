موسكو تعلق على التقارير بشأن سقوط صواريخ

2022/11/16 | 00:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان مقتضب، يوم الثلاثاء، إن "تقارير وسائل الإعلام البولندية وتصريحات المسؤولين حول السقوط المزعوم لصواريخ روسية في قرية برزيودو، تعتبر استفزازا متعمدا من أجل تصعيد الموقف".

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