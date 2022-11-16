"100 عام من الفلسفة".. الباحث العراقي حسين الهنداوي يربط التفلسف بازدهار الدولة

2022/11/16 | 01:01 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأكاديمي والباحث العراقي حسين الهنداوي يربط في كتابه (مئة عام من الفلسفة في العراق) الصادر عن دار الشؤون الثقافية مؤخرا، نشوء وتطور النشاط الفلسفي العراقي المعاصر بولادة الدولة العراقية الحديثة.

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