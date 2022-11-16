سقوط صواريخ في بولندا.. زيلينسكي يتهم روسيا بـ

2022/11/16 | 01:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، روسيا بإطلاق صواريخ على بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، معتبرا ذلك "تصعيدا كبيرا" في الغزو الروسي لبلاده، فيما عبر الاتحاد الأوروبي عن "صدمته" لسقوط قتلى.

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