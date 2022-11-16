دعوة تخص الموازنة.. الفتح يحدد سببين لنجاح حكومة السوداني في مهمتها

2022/11/16 | 01:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

حدد عضو تحالف الفتح محمود الحياني، اليوم السبت، سببين لنجاح حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مهمة إدارة الدولة.

وقال الحياني في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "من أهم الأسباب التي ستساهم بنجاح حكومة السوداني هو وجود الوفرة المالية المتحققة من عائدات بيع النفط نتيجة ارتفاع الاسعار وهذا الامر سيؤدي الى تكوين موازنة قوية تغطي معظم الاحتياجات والخدمات في البلاد".

واضاف، أن "هناك عاملاً مهماً ايضاً سيساهم باستقرار العراق وهو دعم الفاعل الدولي للحكومة لعدة اسباب منها أزمة الطاقة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الاوكرانية".

وتابع الحياني، انه "يجب على الحكومة الإسراع بإرسال الموازنة الى مجلس النواب كون الوقت اصبح ضيقاً لإنجازها حيث انها ستمر بعدة مراحل ونقاشات قبل التصويت عليها بشكل نهائي وتطبيقها".

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