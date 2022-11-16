2022/11/16 | 01:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، يوم الثلاثاء، إنه "صُدم" بعد ورود أنباء عن سقوط صواريخ في بولندا، مما أسفر عن مقتل شخصين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي "مصدوم" بشأن سقوط صواريخ في بولندا.. والناتو يراقب الوضع) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي "مصدوم" بشأن سقوط صواريخ في بولندا.. والناتو يراقب الوضع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).