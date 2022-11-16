دوي انفجارات جراء حريق سيارات في مدينة اسطنبول

2022/11/16 | 01:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد وسائل إعلام بسماع أصوات انفجارات جراء احتراق عدد من السيارات بمنطقة حي الفاتح في مدينة اسطنبول بتركيا.وأفادت وسائل إعلام تركية باحتراق سيارة أثناء سيرها بحي الفاتح وسط اسطنبول، ما أدى إلى امتداد الحريق لـ5 مركبات كانت متوقفة في محيط المكان، حيث سمعت أصوات انفجارات أثناء الحريق ما أدى لحالة خوف وذعر، […]

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