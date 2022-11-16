التونسي نعيم السليتي: سنحاول تشريف الدول العربية في المونديال

2022/11/16 | 02:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال التونسي نعيم السليتي، لاعب نادي الاتفاق السعودي، إن منتخب بلاده سيحاول "تشريف الدول العربية" في نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول، معربا عن اندهاشه من تجهيزات قطر للبطولة.

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